Kırıkkale'de Öğretmenler Günü kutlandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla buradaki tören sona erdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından emekli öğretmenlere plaket ve Hizmet Şeref Belgesi takdim edilen törende, aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin müzik dinletisinin ardından sona eren törene, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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