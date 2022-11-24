Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüpheli T.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada, 656 uyuşturucu hap ile 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

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