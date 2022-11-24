Yahşihan'da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Parkı açıldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adını taşıyan parkın açılışı gerçekleştirildi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki parkın açılışına, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, MHP Kırıkkale İl Başkanı Murat Abalı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Denis Zolotarov, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mükremin Şahin, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

KTMM üyesi Yüksel, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve her alanda Ukrayna'nın bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman koruduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Türkyılmaz ise Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adını taşıyan parkın içerisinde mahalle fırınının da bulunduğunu ifade ederek, parkın hayırlı olmasını diledi.

MHP İl Başkanı Abalı da parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan parkta, davetlilere Kırım böreği ikram edildi.

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