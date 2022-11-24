Kırıkkale'de üreticilere tritikale tohumu dağıtıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tritikale yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere tohum desteğinde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, Atadönmez Mahallesi'ndeki pakta gerçekleştirilen tohum dağıtımında, tritikale üretiminin yaygınlaştırılması kapsamında, üreticilere hibeli ve sertifikalı tohum dağıttıklarını söyledi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan 11 çiftçinin projeden faydalandırıldığını aktaran Balcı, "Yüzde 60'ı Bakanlık, yüzde 40'ı üretici katkılı proje ile 16,5 ton tohum dağıtımı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün özverili çalışmalarıyla tamamlandı. İlçemiz adına bir ilk olan bu çalışmayla 660 dekarlık araziye tritikale ekimi yapılacak. Çiftçilerimiz için yeni bir ürün olan tritikale yetiştiriciliği konusunda teknik personelimizce sahada destek sağlanacaktır." diye konuştu.

Balcı'nın konuşmasının ardından üreticilere tohumlar teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.