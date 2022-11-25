Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın problemi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu konuda bütün paydaşlarıyla bir araya gelip birçok tedbir aldığına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız çok önemli elektronik sistemler geliştirdi. KADES uygulaması bunlardan birisi. Kadınlarımızdan bu uygulamayı yüklemesini özellikle rica ediyoruz. Bizim başımıza bir şey gelmeyebilir ancak bir olaya şahit olabilir, başkasının hayatını kurtarabiliriz. Yine bakanlığımızca elektronik kelepçe merkezi tesis edildi." dedi.

Konuşmaların ardından kadınlar başarı hikayelerini anlattı.



Programa, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz, protokol üyeleri ve kadınlar katıldı.

Öte yandan AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı da Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına karşı şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırdıklarını ve AK Parti teşkilatları olarak her adımlarında bu bilinçle hareket ettiklerini belirtti.

AK Parti olarak 2002 yılından bu yana birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatan Temoçin, "Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Basın açıklamasına, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partili kadınlar katıldı.

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