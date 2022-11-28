Kırıkkale'de okul kantinleri denetlendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Denetimlerde kantinlerde satışı yasak ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıdaların hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, son kullanma tarihleri ile yangına karşı alınan önlemlerin yeterli olup olmadığına bakıldı. Çocuklarımız eğitimlerine devam ederken, bizler de beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları okul kantinlerinde denetimlerimizi büyük titizlikle yapıyoruz. Okul kantinlerine yönelik denetimlerimiz bundan sonra da titizlikle sürecek."

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