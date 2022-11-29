Kırıkkale'de park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mehmet Keçeli Caddesi'nde Hasan Akdeniz'e ait 06 AUS 51 plakalı otomobil, garajda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Araçtan yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, Karakeçili Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.