Kırıkkale Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kızılırmak kenarında inşa edilen millet bahçesinin kısa sürede hizmete açılacağını bildirdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, üç bölümden oluşan millet bahçesinin toplam 500 dönüm alan üzerine inşa edildiğini belirtti.

İçerisinden ırmak geçen Kırıkkale Millet Bahçesinin bu yönüyle Türkiye'de ilk olacağına dikkati çeken Saygılı, "Kısa süre içerisinde açılacak millet bahçesi içerisinde göletler, endemik bitkiler, millet kıraathanesi, kafeterya, restoran, amfi tiyatro, izci kampı ve mesire alanı, çim aktivite alanları, bisiklet ve koşu parkuru, yürüyüş yolları, 2 tenis kortu, 4 basketbol sahası, 650 metrekare açık hava egzersiz alanı ile çocuklar için 2 bin 600 metrekare oyun alanı bulunacak. Mülkiyeti Kırıkkale Belediyesine ait olan Celal Bayar Parkı içerisine yapılan millet bahçesi, gelişen ve değişen şehrimize çok yakışacak." ifadelerini kullandı.

Saygılı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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