Yurt dışından gelen basın mensupları Kırıkkale'yi gezecek

KIRIKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde hayata geçirilen İl Tanıtım ve Geliştirme Programı kapsamında, yurt dışından gelen yabacı basın mensupları Kırıkkale'yi gezecek.



Program kapsamında Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Romanya'dan gelen 9 basın mensubu ve 2 sosyal medya fenomeni, Kırıkkale'nin yurt dışında tanıtılması amacıyla rehber ve tercüman eşliğinde bir günlük çalışma yapacak.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Onur Kızılkaya da Obaköy eğlence ve dinlenme alanında misafirlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Tekbıyıkoğlu, programda yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin başkentin yanı başında bulunan yaklaşık 280 bin nüfusa sahip bir şehir olduğunu söyledi.



Her şehrin kurulmasında bir hikayenin olduğunu ve bazılarının liman, bazılarının maden, bazıları da ulaşım üzerinde bir hat üzerinde bulunduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:



"Bizim şehrimizin de bir hikayesi var, 100 yıl önceki bağımsızlık mücadelemizde Kırıkkale'nin çok önemli bir rolü var. O dönemde Ankara'ya bağlı bir ilçe olan Keskin'de önemli bir mühimmat fabrikası kuruluyor ve bağımsızlık mücadelemizde burası önemli bir faktör oluyor. Sonraki süreçte de savunma sanayi ile ilgili önemli tesislerin şehrimize kurulması kararı alınıyor. Bu kapsamda da çevre illerden göç alarak şehrimiz inşa oluyor. Şehrimiz, bunun yanında doğu ile batıyı ve kuzeyi bağlayan çok önemli bir güzergah üzerinde, 43 ilin geçiş noktasında bulunuyor. Kırıkkale sadece yanından geçilecek bir şehir değil, içerisinde doğal güzellikleri barındıran ve manevi durakların da bulunduğu bir şehir."



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