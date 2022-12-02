Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

İsmail D. idaresindeki 06 DT 8625 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol üzerinde durdu.

Bu sırada arkadan gelen ve kazayı fark etmeyen Harun S'nin kullandığı 71 DE 506 plakalı otomobil de duramayarak önce bariyerlere ardından 06 DT 8625 plakalı araçtan inen yolculara çarptı.

Aynı yönde seyreden Ömer Can G. idaresindeki 06 TEL 44 plakalı otomobil ise 06 DT 8625 plakalı araca, Sıtkı K. yönetimindeki 55 AAC 43 plakalı otomobil de duramayarak 06 TEL 44 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Fatma D, Esma B. ve Mehmet B. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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