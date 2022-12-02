GÜNCELLEME - Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsmail D. idaresindeki 06 DT 8625 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol üzerinde durdu.

Bu sırada arkadan gelen ve kazayı fark etmeyen Harun S'nin kullandığı 71 DE 506 plakalı otomobil de önce bariyerlere ardından 06 DT 8625 plakalı araçtan inen yolculara çarptı.

Aynı yönde seyreden Ömer Can G. yönetimindeki 06 TEL 44 plakalı otomobil ise 06 DT 8625 plakalı araca, Sıtkı K'nin kullandığı 55 AAC 43 plakalı otomobil de duramayarak 06 TEL 44 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Fatma D, Esma B. ve Mehmet B. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Esma B. ve Mehmet B'nin tedavileri sürüyor.

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