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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü kutlandı

AA

Kırıkkale'de Dünya Engelliler Günü kutlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, bugün empati yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Herkesin, hayata aynı avantaj veya dezavantajla başlamadığını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Kimimiz köylerde, kimimiz metropollerde dünyaya geliyoruz. Kimimiz asil, kimimiz daha sıradan ailelerin çocuklarıyız. Bunların hepsi mukadderat diyoruz. İnançlı insan ve Müslüman olmak şunu gerektirir, nefis insana kendisini düşündürür. Vicdan ise karşıdakini düşündürür. Hepimize düşen de vicdanlı insan olabilmektir. Bununla birlikte devletlere düşende pay vardır. Devletin sorumluluklarından biri de dezavantajlı kişilerin olumsuzluklarını minimuma indirmek, onların yanında olmak. Devletimiz de bu konuda öncü olan politikalar üretmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından engelli bireylerin çeşitli gösterilerinin yer aldığı programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören ve şarkı söylemek için sahneye çıkan Tuğçe Keskin, şarkı sözlerini unutunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir süre görevlilerce sakinleştirilmeye çalışılan Tuğçe, salonda bulunan davetlilerin uzun süre alkışlayıp şarkıya eşlik etmesiyle teselli buldu.

Etkinlikte, Garnizon Komutanlığınca alınan akülü araç, Vali Tekbıyıkoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş tarafından bir engelliye hediye edildi.

Fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz, protokol üyeleri ve aileler katıldı.

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