Bahşılı'da öğrenciler "Konuşan Ağaç" ile bilgilerini artıracak

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından çocuklar için eğitim ve öğretim hayatlarının dışında bilgi edinmeyi eğlenceli hale getirmek amacıyla yapay zekayla çalışan "Konuşan Ağaç" cihazını faaliyete geçirdi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, belediye önünde öğrencilere cihazın tanıtımını yaparak bilgi verdi.

Projeyle ilçedeki çocukların okul hayatının dışında tarih, coğrafya, sağlık, eğitim, sosyal hayat ve daha pek çok konuda bilgi sahibi olma imkanı bulacaklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu amaçla üretilen, birçok konuda data hafızası bulunan yapay zekaya sahip bir ağaç çocukları bilgilendiriyor. Üzerinde çok sayıda buton olan ağacın herhangi bir konuyla ilgili butonuna basıldığında ağaç çocuklara önce soru soruyor, 5 saniye sonra kendisi cevap veriyor. Güzel ve yararlı bir uygulama olacağını düşündüğümüz bu çalışmayı ilçemiz çocuklarına hediye ediyoruz. Bu aslında bir makine ve hafızasında birçok bilgiyi bulunduruyor."

Tekin, cihazı çocukların kalabalık olduğu bir yere monte edeceklerini belirterek, cihaz sayısını artıracaklarını kaydetti.

Tanıtımın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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