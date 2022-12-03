Annesinin vefatıyla girdiği bunalımdan ahşaptan maketler yaparak kurtuldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de yaşayan 61 yaşındaki emekli Adem Lüy, 22 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden annesinin ardından girdiği bunalımdan maket eşyalar yaparak kurtuldu.

Lüy, 22 yıl önce terapi için başladığı uğraşını hobiye dönüştürdü. Yaptığı ürünlerde atık ahşap ve karton parçalarını kullanan Lüy, geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

Sanayide atılan malzemeleri toplayarak evine getiren Lüy, Neşet Ertaş'ın türküleri eşliğinde atık malzemelerden kamyon, traktör, ev ve cami maketleri yapıyor.

Adem Lüy, AA muhabirine, 2000 yılında annesinin hayatını kaybetmesinin ardından çok üzüldüğünü ve sıkıntı yaşayınca bu alana yöneldiğini, sıkıntılarından kurtulmaya başladığını ve rahatladığını anlattı.



Lüy, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürekli bunlarla ilgilendikten sonra kafam dağıldı, tamamen bu işe yönelince bana çok iyi geldi. 22 yıldır elimden geldiği kadar hobi olarak bu işi sürdürüyorum. Psikolojik olarak bu uğraşın bana çok faydası oldu. Elbette yaptığım iş çocuk kadar kıymetli değil. Bunlarla uğraşırken çocuk gibi oluyorum. Aklımda bir şey kalmıyor, bunlar aynı çocuklarım gibi oluyor. Kafamı buna verdikçe bütün düşüncelerim gidiyor. Öyle olunca da rahatlıyorsun. Bunu bir kez yapıp düzeleyim dersen olmaz. Bunlarla uğraşmaya başladıktan sonra hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi kafam çok rahat."

Tasarladığı maketleri, atık tahta, karton ve ağaç parçaları kullanarak yaptığına dikkati çeken Lüy, "Sanayiden aldığım atık parçaları eve getiriyorum ve burada şekillendiriyorum. Kamyon ve traktörleri ahşaptan yapıyorum. Ev ve camilerde ahşap ve atık mukavva ile kartonları kullanıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.