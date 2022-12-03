Kırıkkale'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Aziz Ç. (50) idaresindeki 21 GH 445 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 20. kilometresinde ters yönde seyrettiği iddia edilen Adem T'nin (54) kullandığı 06 AFK 982 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammet Ç. (24) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Adem T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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