Bahşılı Belediye Başkanı Tekin'den engellilere ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.
İlçede yaşayan 48 aileyi ziyaret ederek engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler veren Tekin, insanların engellileri ailelerinden biri gibi görüp ona göre yaşamaları gerektiğini belirterek, bir gün değil, her gün onlarında yanında olduklarını söyledi.
Her bireyin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini aktaran Tekin, belediye olarak her zaman engelli bireylere destek olduklarını kaydetti.