Sağlık çalışanı baba ve oğlu, vakalara birlikte müdahale ediyor

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de vakalara birlikte giden sağlık çalışanı baba ve oğlu, mesleğin zorluklarına da birlikte göğüs geriyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli 47 yaşındaki sağlık memuru Alparslan Kaya ve 25 yaşındaki oğlu paramedik Turan Berkcan Kaya, gittikleri vakalarda acil hasta ve yaralılara birlikte müdahale ediyor.

Alparslan Kaya, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde çalıştığını söyledi.

Oğluna mesleği seçmesinde öncü ve örnek olmaya çalıştığını anlatan Kaya, "Kendisi de sağ olsun, baba mesleğini tercih etti. Birlikte 4 yıldır görev yapıyoruz. Oğlumla vakaya gittiğimde çok mutlu oluyorum. Birlikte göreve gittiğimizde vakaya nasıl davranılacağı ve tepki verileceğini biliyoruz. 'Şunu yapsaydık, bunu yapmasaydık' gibi birbirimizi yönlendiriyoruz, beyin fırtınası yapabiliyoruz. Bu da ikimiz açısından avantajlı oluyor." diye konuştu.

Kaya, vatandaşlara da bazı uyarılarda bulunarak, "Biz sadece sizlere yardım etmek için oraya geliyoruz. Bizim amacımız insanlara yardımcı olmak ve acılarını dindirmek. Bize en azından trafikte yardımcı olmaları, yol vermeleri ya da olay yerine gittiğimiz zaman ekipleri engellememeleri önemli." dedi.

Turan Berkcan Kaya da babası sayesinde 4 yıl önce mesleğe başladığını dile getirdi.

Babasının, çocukluktan beri bu mesleği yapmanın keyifli ve insanlara yardım etmenin güzel olduğunu anlattığını aktaran Kaya, "13-14 yaşından beri babam vakalara nasıl gittiğini, vakada nasıl davrandığını ya da nasıl davranması gerektiğini anlatırdı. Bundan dolayı başından beri mesleğimi seçerken babamı örnek aldım. Babamla vakalara gitmek hoşuma giden bir şey." ifadelerini kullandı.

Kaya, vakaya gittiklerinde babasıyla konuşmadan bile birbirlerinin ne istediğini veya istemediğini anlayabildiklerini ifade etti.

Bu tür şeylerin kendileri için alışılagelmiş olduğunu belirten Kaya, "Bunlar benim için çok iyi bir his. Bir olaya gittiğimiz zaman tamamen kimsesiz oluyorsun çünkü çoğu zaman yanında bir güvenlik personeli bulunmuyor. Sadece 3 kişilik ekiple birliktesiniz ve birbirinizi korumanız gerekiyor. Korumam gereken ya da korunması gerekenlerden biri babam olduğu için daha çok hoşuma gidiyor." dedi.

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