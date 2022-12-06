Kırıkkale'de her gün 3 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

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KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Kırıkkale'de 3 bin öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl genelindeki okullarda eğitim gören tüm kademelerdeki taşımalı sistem kapsamında 2 bin öğrenci ile pansiyonlarda kalan 1000 öğrencinin yemeği, Kırıkkale Öğretmenevi ile Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde hazırlanıyor.

Gece saatlerinde hazırlanmaya başlanan yemekler, okul ve pansiyonlara ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Yahşihan Ahmet Sandalcı Anadolu Lisesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca Kırıkkale'de taşımalı eğitim yapan okullar ile pansiyonlu okullarda günlük ortalama 3 bin çocuğumuza sıcak yemek vermekteyiz. Pansiyonlu okullarımızda yemekler günlük 3 öğün şeklinde devam etmektedir. Amacımız, çocuklarımıza ev yemeği tadında sıcak ve kaliteli yemek sunabilmek. Bu anlamda yemeklerimiz uygulama oteli ve öğretmenevimizde yapılmaktadır." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Efe Uçar da okulda devlet tarafından ücretsiz öğle yemeği verildiğini belirterek, yemeklerden memnun olduklarını dile getirdi.

Uçar, menüde bazen sulu yemek bazen de ekmek arası olduğunu aktardı.

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