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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de park halindeki araca zarar verildiği anlar güvenlik kamerasında

AA

Kırıkkale'de park halindeki araca zarar verildiği anlar güvenlik kamerasında

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de park halindeki hafif ticari aracın lastiklerinin kesilerek, kaldırım taşlarıyla camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, akşam aracını Etiler Mahallesi'ndeki evinin yanına park eden Hüseyin Avni Bilgin, gece uyandığı sırada sokaktan bağırma sesleri duydu.

Pencereden sokağa bakınca motosikletlerle gelen 4 şüpheliden 2'sinin aracının lastiğini keserek kaldırım taşlarıyla camlarını kırdığını gören Bilgin, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince olay yeri yakınlarında gözaltına alınan zanlılar B.S, A.Ö, O.S. ve D.Y. emniyetteki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi.

Şüphelilerin araca zarar verdiği anlar, Bilgin'in balkonuna taktırdığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde çocuğunun hastalığı nedeniyle uyandığını sırada dışarıdan bağırma sesleri duyduğunu söyledi.

Pencereden baktığında şüphelilerin araca zarar verdiklerini gördüğünü anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Motosikletlerle gelen şüpheliler ellerine aldıkları parke taşlarıyla aracın camlarına zarar veriyorlardı. Daha sonra birisi bıçak olarak gördüğüm kesici aletle aracın lastiklerini kesmeye başladı. Artık dayanamadım balkona çıktım ve 'Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz, benim aracımla sizin derdiniz ne. Müslüman, Müslüman'a böyle yapmaz' dedim. Bana, 'Yakup nerede, bana Yakup'u getir' diyor. Bunların alkollü olduğunu anladım. Sonra polisi aradım ve şüpheliler yakalandı."

Bilgin, sadece lastik zararının 6 bin lira olduğunu, aracın camlarının da kırıldığını belirterek, bu durumun üçüncü kez yaşandığını ve yorulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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