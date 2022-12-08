Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de madeni yağ fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir işçi tedavi altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren madeni yağ fabrikasında tadilat sırada kesim yapılırken kıvılcımların yağa sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçi A.Ö. (34), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de fabrikada inceleme yaptı.