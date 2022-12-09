Kırıkkale'de itfaiye personeline eğitim verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde il genelindeki itfaiye ekiplerine yönelik eğitim düzenlendi.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il ve 8 ilçe belediyesi ile kurumlarda bulunan itfaiye ekiplerinin katıldığı eğitimde, yeni ekipmanların tanıtımı, mesleki gelişim, yangınla mücadele yöntem ve teknikleri, deprem, göçük ve benzeri durumlarda ileri seviyede kurtarma şekilleri, trafik kazalarına müdahale gibi konularda teorik ve pratik eğitim verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin verdiği teorik bilgilerin ardından ekipler, eğitimin son gününde temsili olarak trafik kazasında araçta sıkışan yaralıyı kurtardı ve yanan araca müdahale etti.
İtfaiye personeline yönelik eğitimin devam edeceği belirtildi.