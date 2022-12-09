Kırıkkale'de otomobilin yakıt deposu kapağında uyuşturucu bulundu

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yakıt deposu kapağında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki F.Ö. ve E.E'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, bir miktar sentetik hap ve esrar ele geçirdi. Araçtaki detaylı aramada ise yakıt deposu kapağına gizlenmiş 69 sentetik hap ve 45 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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