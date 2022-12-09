Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşlarından Çin'e tepki

Alzheimer ve demansa son vererek hafızanızı zehir gibi yapacak! Ömür boyu beyninizi korumanın en sağlıklı yolu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşları, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını protesto etti.

Kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, cuma namazının ardından Nur Cami ve Külliyesi'nde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Servet Kurtoğlu, 2016 yılından beri yaklaşık 3 milyon Uygur vatandaşının toplama kamplarında hürriyetlerinden yoksun bırakıldığını söyledi.

Çin'in birçok insanı evlere kilitleyerek ölüme terk ettiğini savunan Kurtoğlu, "Çin'in Kovid-19 zulmü Doğu Türkistanlıları da vurdu. Yaklaşık 4 aydır evlerinde kitli kalan Uygur Türkleri açlıkla yaşam mücadelesi verirken, yangının tam ortasında kaldı. Uygurlar, bugün en temel hakları elinden alınmış bir halk olarak kitlesel cezalandırmayla karşı karşıya bulunmaktadır." diye konuştu.

Kurtoğlu, Çin'e karşı uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçmeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.