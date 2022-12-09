Yahşihan Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi, ilçede Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına girecek öğrenciler için ücretsiz spor hazırlık kursu düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin eğitim alanında her zaman yanlarında olan Yahşihan Belediyesinin, POMEM sınavına katılacak adaylar için ücretsiz kurs açacağı belirtildi.

Başlayan kurs başvurularının 12 Aralık'a kadar devam edileceği ifade edilen açıklamada, eğitimin alanında uzman antrenörler tarafından verileceği dile aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. POMEM sınavlarına girecek gençlerimizi ücretsiz kursumuza başvurmaya bekliyoruz. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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