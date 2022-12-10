Bahşılı Belediyesi ile özel halk otobüsü yetkilileri anlaşmaya vardı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde özel halk otobüsü işletenlerin belediyeden habersiz ulaşım ücretine zam yaptığı iddiasıyla bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan belediye ile otobüsçüler anlaştı.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine, halkın refahı için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.

Halkın taleplerini göz önünde bulundurularak 21 maddelik bir anlaşma yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Toplu taşıma yapan esnafımız konulan kurallara uymayı ve taahhüt edilen hususları yerine getirmeyi kabul etmişlerdir. Anlaşma kapsamında, dini bayramlarda tatil süresince ilçe halkı ücretsiz taşınacaktır. Yine fakirlik belgesi ve engelli kartı bulunan vatandaşlardan da ücret alınmayacaktır. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Vatandaşların mağdur olmaması için belediye otobüsleri bir süredir Bahşılı-Kırıkkale arasında çalışıyordu.



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