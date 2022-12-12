Yahşihan Belediyesi bir çocuğun doğum günü kutlama ve lunapark hayalini gerçekleştirdi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, doğum günü kutlama ve lunaparka gitme hayali olan 7. sınıf öğrencisine belediye tarafından sürpriz yapıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan 12 yaşındaki Batuhan Üçer'in doğum günü kutlama ve lunaparka gitme hayali olduğunu öğrenen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla ilçedeki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik öncesinde Batuhan'ın okuluna giden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Şerbetçioğlu, aracıyla öğrenciyi alışveriş merkezine getirdi.

Bu sırada belediye görevlilerince konfeti patlatıldı ve Batuhan kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumlara üfledi.

Batuhan'a hediye veren Şerbetçioğlu, alışveriş merkezindeki oyun alanında öğrenciyle çarpışan araba kullanarak sevincine ortak oldu. Batuhan, burada çeşitli oyunları oynadı.

Şerbetçioğlu, AA muhabirine, Batuhan'ın uzun zamandır doğum günü kutlama arzusunun olduğunu söyledi.

Bir vesileyle Belediye Başkanı Türkyılmaz'a Batuhan'ın talebinin iletildiğini aktaran Şerbetçioğlu, "Başkanımız da sağ olsun Batuhan'ın hatırında kalabilecek bir kutlama yapmak istedi. İnşallah, Batuhan mutlu olmuştur. Burada küçük bir oyun alanımız var. Az da olsa yavrumuzun lunapark hayalini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Batuhan Üçer de kendisi için ilk kez böyle bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildiğini belirterek, Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Batuhan'ın halası Meryem Oğuz ise emeği geçenlere teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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