Kırıkkale'de FETÖ davasında 15 sanığın yargılanmasına devam edildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar İ.K, H.L, O.K, H.A, A.Y, A.Ş, Ş.Ö, S.Ö. ve E.D. ile avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla başka bir dosyadan tutuklu bulunan T.Ç. ise Keskin T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan R.K, M.S.D, E.Ü, M.A. ve A.P. ise duruşmada yer almadı.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyaya yeni dahil olan tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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