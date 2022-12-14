Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İsmet İ. idaresindeki 34 AL 2759 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Hüseyin C, Ekrem Ç. ve Binevş C. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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