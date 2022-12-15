Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Yahşihan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret ederek kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, merkezdeki deri işleme, kazaziye örücülüğü, ebru sanatı ve pastacılık kurslarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, ADEM'lerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından hayata geçirilen bir proje olduğunu belirtti.

Merkezlerde açılan kursların kadınların kişisel gelişimini destekleyecek şekilde ve yaptıkları ürünlerle de aile ekonomilerine kazanç sağlayacak şekilde hazırlandığını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale'de de 3 ADEM'i hayata geçirdik. Bunlardan biri de Yahşihan ilçemizde bulunuyor. İlçemizde yaklaşık 70 kadın her gün kurslarımıza katılıyor ama 100'ün üzerinde bir talep var. Evde oturmayıp böyle faaliyetlerin içerisinde bulundukları için kadınları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Tekbıyıkoğlu'na, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da eşlik etti.

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