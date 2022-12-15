Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu A.J.R.K. ve A.S.H.A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla kent merkezinde bir adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.J.R.K. hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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