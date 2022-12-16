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"Kırıkkale'nin Fidanları Projesi"ne katılan öğrencilere sertifika verildi

AA

"Kırıkkale'nin Fidanları Projesi"ne katılan öğrencilere sertifika verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi'nce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında bu yıl hazırlanan "Kırıkkale'nin Fidanları Projesi" tamamlandı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen projenin kapanış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genç nüfusunun Avrupa ülkelerine göre daha fazla olduğunu belirterek, bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çevirdikleri takdirde geleceğe daha kuvvetli adımlarla ilerleyebileceklerini söyledi.

Şu anda bilgiye ulaşmanın daha kolay olduğu gibi menfi şeylere ulaşmanın da kolay olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, bu nedenle çocukları bu hastalıklardan korumak ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için her kurumun üzerine görevler düştüğünü dile getirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili İsa Söğüt de proje kapsamında sosyal desteğe muhtaç ailelerin çocukları, suça sürüklenme riski altında bulunan çocuklar gibi dezavantajlı 12-24 yaş arası kişiler olmak üzere 4 bin 424 çocuk ve gençle birebir iletişim kurduklarını ifade etti.

Çocuk ve gençlere, yabancı dil eğitimi, masa tenisi, müzik, bağlama, meslek edinme kurslarının verildiğini ve kültürel geziler düzenlendiğini aktaran Söğüt, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve bazı okulların kütüphanelerine de kitap desteği sağlandığını vurguladı.

Söğüt, proje kapsamında hiç sinemaya gitmeyen öğrencilerin sinemaya götürüldüğünü belirterek, çocuklara asayiş ve güvenlik konularında bilgi verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından projeye katılan öğrenci ve eğitmenlere sertifikalarının verildiği etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve kurum müdürleri katıldı.

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