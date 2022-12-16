Kırıkkale'de son kullanma tarihi geçmiş ürünler reyonlardan toplandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki zincir ve yerel marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri topladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, marketlere yönelik denetimlerin artarak devam ettiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinin denetiminde son tüketim tarihi geçmiş birçok ürüne el konulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırıkkale'de halk sağlığına yönelik kontrollerini sürdüren ekiplerimiz, yerel ve zincir marketlere düzenlediği denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, bebek mamasından gazlı içeceklere, kuruyemişten bisküviye kadar reyonlarda olmaması gereken tarihi geçmiş gıdaların onlarcası reyonlardan toplandı, işletmelere de gerekli idari cezalar uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak davranışların önüne geçilirken, ürünlerin ani fiyat değişimleri, aşırı fiyat artışları ve stokçuluğa yönelik denetimler de kararlılıkla sürdürülüyor."

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