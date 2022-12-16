Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.A. ile H.A. (34) arasında, Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.A, üzerinde bulunan tabancayla H.A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.A, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli E.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.









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