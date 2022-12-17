"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkili oldu

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem seyir halinde denetimlerini sürdürdü hem de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev aldı.
Yoğun sisin gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.