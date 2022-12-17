Yahşihan Belediyesince polis adaylarına yönelik düzenlenen ücretsiz kurs başladı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesinin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına girecek öğrenciler için düzenlediği ücretsiz spor hazırlık kursu başladı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kursa katılan polis adaylarını ziyaret ererek başarılar diledi.

Kursa 10'u kadın toplam 36 adayın katıldığını aktaran Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Ücretsiz bir şekilde öğrencilerimizin eğitimlerine destek vermek amacıyla bugün antrenmanda beraberiz. Gençlerin böyle bir eskiliğinin olduğunun farkına vardık. Biz de belediye olarak böyle bir eğitimi başlattık. Buradan emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir katılım. İlçemizde ikamet eden gençlerin burada buluşması da önemli. İnşallah sınavlarda da bizde çalışan gençlerin yüzde 100 başarılı olması dileğiyle dualarımızı eksik etmiyoruz. Eğitimlerinde de başarılar diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.