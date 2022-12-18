Yahşihanlılar ücretsiz diyetisyenlik hizmetiyle fazla kilolarından kurtuluyor

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KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından kilo problemi yaşayan vatandaşlara, daha sağlıklı yaşam için ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sunuluyor.

Yahşihan Belediyesince yaklaşık 3 ay önce başlatılan uygulama kapsamında, belediye binasında oluşturulan birimde vatandaşlar ücretsiz diyetisyenlik hizmetinden yararlanabiliyor.

Ayrıca ilçede doğum yapan kadınlarla da irtibata geçen diyetisyen Münevver Kanık, evlerine giderek doğum sonrası oluşan kilolardan kurtulmalarına yardımcı oluyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine, ilçede ev ziyaretleri sırasında vatandaşların beslenme ve obeziteyle ilgili sorunlarından bahsettiğini söyledi.

Bunun üzerine belediye binasında ücretsiz diyetisyenlik hizmeti vermeye başladıklarını dile getiren Türkyılmaz, "Anne ve çocuk beslenmesi tabii ki çok önemli. Diyetisyenimiz sadece obezite ile değil, yeni doğum yapan kadınların sonraki süreçlerindeki beslenmeleriyle de ilgileniyor." dedi.

Türkyılmaz, bugüne kadar yaklaşık 200 kişinin ücretsiz diyetisyenlik hizmetinden yararlandığını, bir kişinin ortalama 6-7 kilo verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kesin olmamakla birlikte Yahşihan 1,3 ton hafifledi. Artık daha hafif bir ilçede yaşıyoruz. Uygulama kapsamında vatandaşlar öncelikle belediyeye müracaat ediyor. Diyetisyenimizle sohbet ederek, yazdığı menüler sonrasında da düzenli olarak kontrollerini yapıyoruz. Daha sonra spor yaptırıyoruz. Sağlıklı yaşam ve obeziteye karşı böyle bir mücadelemiz var. Vatandaşların geri dönüşleri çok güzel, çok mutlular. Geçenlerde bir karı koca hediye getirmiş, çiçek yaptırmışlar. Sağlıklı bir ilçe olma yolunda böyle bir adım atıyoruz."

- Kişiye özel beslenme programları oluşturuluyor

Diyetisyen Münevver Kanık da programa vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Başvuranların çoğunluğunun obez bireylerden oluştuğunu anlatan Kanık, şunları kaydetti:

"Burada halkı bilinçlendirerek obeziteden kurtulmalarını ve sağlıklı şekilde yaşamalarını amaçlıyoruz. İlk geldiklerinde bilgilerini alıyoruz ve haftalık kontrollerini yapıyoruz. Kan tahlillerine göre neler yemeli veya yememeli onları konuşuyoruz. Vücut analizlerine bakıyoruz ve kişiye özel beslenme programları oluşturuyoruz. Bunun dışında başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda doğum yapan kadınların evine giderek anne ve çocukla ilgili beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Burada da güzel sonuçlar alıyoruz."

- Vatandaşlar uygulamadan memnun

Vatandaşlardan Aycan Aydoğdu ise arkadaşlarının tavsiyesi üzerine diyetisyene geldiğini belirterek, "Çalışma saatleri farklı olduğu için beslenme konusunda düzensizlikler yaşıyorum. Çok hareketsizim ve bu nedenle de kilo alıyorum. Buradan alacağım sonuçlar için sabırsızlanıyorum." dedi.

Diyetisyene başvuran belediye çalışanı Huri Kaya da 6 aylık bebeğinin olduğunu ve hamilelik döneminde çok fazla kilo aldığını dile getirdi.

Doğumun ardından anne sütünün azalmasından korktuğu için diyetisyene geldiğini anlatan Kaya, "Münevver hanımın desteğiyle korktuğum olmadı. Ayrıca kilo vermeye de başladım. Bir aydır diyetisyene geliyorum ve 6 kilogram verdim. Bana beslenmem ve nasıl sağlıklı bir birey olmam gerektiğini anlattı." diye konuştu.

Melike Ölmez ise sağlıklı ve düzenli beslenmek için diyetisyene başvurduğunu belirterek, herkesi belediyenin sunduğu hizmetten yararlanmaya davet etti.

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