Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de park halindeki aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Onur O. (22) idaresindeki 40 ADD 325 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Sitesi Üst Kavşağı yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki 05 AH 036 plakalı otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.









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