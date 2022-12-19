Denizli'de kocası tarafından öldürülen hemşirenin cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

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KIRIKKALE (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kocası tarafından bıçakla öldürülen 3 çocuk annesi hemşire Hülya Tortop'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Denizli'deki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak dün Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna getirilen Tortop'un cenazesi, Yahşihan ilçesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Tortop'un ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tortop'un naaşı, Yahşihan Acısu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tortop'un ailesi ve yakınları, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde M.T, 17 Aralık gecesi tartıştığı eşi Hülya Tortop'u bıçakla öldürmüş, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Tortop'un cenazesi, hemşire olarak görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesi'ndeki törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye uğurlanmıştı.

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