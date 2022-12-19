Karakeçili'de çiftçilere Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında bilgi verildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çiftçiler Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında bilgilendirildi.

Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Turhan Biçer ve Emel Diri tarafından üreticilere çeşitli konularda bilgi verildi.

Biçer, ekonomik ve alt yapı yatırımları, tarımsal üretime yönelik yatırımlar, yeni sera, büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhanesi, kültür mantarı üretimi, arıcılık, aile işletmeciliği alanlarında da yüzde 50 hibe desteği sağlandığını söyledi.

Ziraat mühendisi Diri de çiftçilere hibe desteğinden yararlanabilme koşullarını anlattı.

Toplantıya, Kaymakam Ali Can Uludağ, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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