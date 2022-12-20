Kırıkkale'de bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bagaj kısmında uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçtaki A.Y. ve A.Ü'nün üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirdi. Narkotik köpeği "Adam"ın da katıldığı detaylı aramada ise aracın bagaj kısmına gizlenmiş 697 uyuşturucu hap bulundu.

Zanlılar, A.Y. ve A.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

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