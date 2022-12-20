Kırıkkale'de "Aile Okulu Projesi" ile 5 bin veli okullu oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KIRIKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Kırıkkale'de 230 kursta yaklaşık 5 bin veli eğitim alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim alan ailelerle bir araya geldi.

Telefoncu, çocukların eğitiminde ebeveynlerin tutum ve davranışlarının büyük önem taşıdığını ve aile eğitimine önem verdiklerini belirtti.

Çocukların gelişimlerinin önemli olduğunu ve bu nedenle anne babaların daha bilinçli olmasını arzu ettiklerini aktaran Telefoncu, şunları kaydetti:

"Bizler ebeveyn olarak çocuklara karşı yaklaşımımızda dikkatli olma sorumluluğumuz var. Temel amacımız bu. Eğitim aileden başlıyor. Ailelerimiz çocukları belirli bir seviyeye getirdikten sonra bizlere teslim ediyor. Çocuklara atılan temel üzerine daha sağlıklı binalar inşa edebiliyoruz. Ailelerimizi çeşitli konularda bilinçli hale getirebilirsek süreç verimli şekilde ilerlemiş oluyor. İlimizde bugün itibarıyla 230 kursumuzda 5 binin üzerinde velimizi bilgilendirdik. Sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme yolları, bilinçli ve düzenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim gibi konularda anne ve babalarımızın bilgi ve becerilerini artırmak istiyoruz."

Telefoncu, amaçlarının çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak olduğunu ve bu kapsamda kurs sayılarının daha yaygın hale getirileceğini ifade etti. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.