Kırıkkale'de gönüllü gençlerden çevre temizliği etkinliği

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KIRIKKALE (AA) - Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyesi gençler, Kırıkkale'de çevre temizliği yaptı.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TOG üyesi gençler, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde Kent Ormanı'nda bir araya geldi.

Alandaki çöp ve atık plastik malzemeleri toplayan gençler, malzemeleri geri dönüşüme gönderdi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Kırıkkale Temsilcileri Enes Oğul, çevre temizliğine yönelik bilincin yeterli seviyede olmadığını gözlemlediklerini belirtti.

Yaşadıkları şehirde bu bilince dikkat çekmek için TOG üyesi gençlerle değerli bir gün geçirdiklerini aktaran Oğul, "Kent Ormanı'nda yaptığımız temizlikle burada toplanan çöp ve geri dönüşüm atıkları Kırıkkale Belediyesine teslim edildi. Herkes için daha temiz bir doğa ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak, toplumda çevre bilincinin yaygınlaşması için bu tür iş birliklerini değerli görüyoruz. Toplum gönüllüsü gençlere ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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