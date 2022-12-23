Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercih yaptı.

Saygılı, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" başlıklı fotoğraflarını seçen Saygılı, spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğrafına oy verdi.

Saygılı, Anadolu Ajansını başarılı bulduğunu belirterek, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde ve haber değeri olan bütün ortamlarda yer aldığını söyledi.

Fotoğrafların da çok güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını aktaran Saygılı, "Bütün AA çalışanı kardeşlerime başarılar diliyorum. Hayırlı yıllar ve görevler diliyorum." dedi.

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