İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Kuzucu oldu

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KIRIKKALE (AA) - İYİ Parti Kırıkkale 3. Olağan Kongresi'nde İl Başkanlığına Yavuz Kuzucu seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, Yavuz Kuzucu, Furkan Özen ve Zafer Çakmaklı başkan adayı oldu.

Toplam 623 delegenin bulunduğu kongrede, 513 delege oy kullandı. Oyların 382'sini alan Kuzucu, yeni il başkanı oldu.

Diğer adaylardan Çakmaklı 83, Özen de 44 oy aldı.

Kuzucu, seçimin ardından partililere teşekkür etti.

Kongreye, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, eski İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

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