Kırıkkale'de "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi ile 585 öğrenciye ulaşıldı

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KIRIKKALE (AA) - Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Yeşilay'ın tanınırlığını artırmak, bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak ve gönüllüğü yaygınlaştırmak amacıyla "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi ile 585 öğrenciye ulaşıldığını bildirdi.

İşler, yazılı açıklamasında, proje kapsamında ilk ve orta okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendiğini dile getirdi.

Öğrencilere Yeşilay'ı tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Aralık'ta hayata geçirilen proje kapsamında, 585 öğrenciye ulaştıklarını aktaran İşler, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 2023 yılı içerisinde il ve ilçelerdeki bütün ilk ve ortaokullarındaki öğrencilerimize ulaşmak. Okullarda Yeşilay kulüplerinin kurulması ve aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, öğrencilerle farklı oyunlar, çizgi filmler ve sunumlar ile teknoloji bağımlılığı, sağlıklı yaşamın önemi ve zararlı alışkanlıklar karşısında nasıl tavır sergilemeleri gerektiği interaktif şekilde aktarılıyor. Yeşilay hakkında bilgilendirme yapılıyor ve öğrencilere okullarında Yeşilay kulübü kurmaları halinde yapabilecekleri faaliyetler anlatılıyor."

İşler, projeye desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

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