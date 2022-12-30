KKÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercih yaptı.
Aslan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflarını seçen Aslan, spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğrafına oy verdi.
Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına bu yıl da katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.