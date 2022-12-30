Kırıkkale İl Özel İdaresinin 2022 yatırımları değerlendirildi

Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız?

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında yapıldı.

Tekbıyıkoğlu, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, 2021 itibariyle yaptıkları toplam beton yolun 52 kilometre olduğunu söyledi.

Bugün itibariyle 103 kilometrelik beton yol çalışmasını tamamladıklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu çok büyük bir başarı. Geçen yılın rakamlarıyla 200-250 bin liraya yapılan bu çalışma, bu yıl 1 milyon liranın üzerine kadar çıktı. Ben insanların sözünden tutulacağına inanan birisiyim. Benim de tutacağınız bir yer varsa sözümden tutarsınız. Geçen yıl 100 kilometreye çıkaracağız dedik ve hep birlikte gerçekleştirdik. Bir işi tekrar tekrar yapmak da hoşuma gitmiyor ve devletin itibar kaybı vesilesi olarak görüyorum. İşte bir kaplama yol yapıyoruz, sonraki sene o yoldan eser kalmıyor. Devlet defalarca oraya gidiyor, makinelerimiz ve personelimiz çalışıyor, para harcıyoruz."

Tekbıyıkoğlu, şimdi beton yolların çok kıymetli olduğunu belirterek, bu yollar yapıldıktan sonra uzun yıllar kullanılacağını dile getirdi.

İl Özel İdaresi olarak bu yıl 162 milyon lira ile çok büyük hizmetler yaptıklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, Özel İdaresi bünyesinde kurulacak şirketten elde edilecek karla Kırıkkalelilere çok daha fazla hizmet edeceklerini kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da 2022'nin kendileri için bereketli ve kazançlı bir yıl olduğunu ifade etti.

Toplantıya, kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ile diğer yetkililer katıldı.

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