Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan yeni yıl mesajı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında, yeni gelen her yılın yeni umutlarla karşılandığını belirtti.

Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakırken, daha güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığı 2023'ü Kırıkkalelilerle karşılamanın mutluluğu içerisinde olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:



"Umutlarımız, beklentilerimiz ve ulaşmak için çabaladığımız hedeflerimiz, gelecekle aramızdaki en güçlü bağdır. Geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı yitirmeden, iyiye ve güzel olana ulaşmak için daha çok çaba göstermeliyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha da ileriye hedefiyle hep birlikte daha büyük ve güçlü adımlar atarak devam etmek arzusundayız."

Tekbıyıkoğlu, yeni yılın bereket, huzur ve sağlık içerisinde geçmesini temenni ederek, tüm insanlık adına birlik, huzur ve refah ikliminin hakim olmasını diledi.

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