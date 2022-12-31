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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkisini sürdürüyor

AA

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de sis etkisini sürdürüyor

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve bugün de devam eden sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem seyir halinde denetimlerini sürdürdü hem de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev aldı.

Yoğun sisin gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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