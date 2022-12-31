Yahşihan Belediyesinde en düşük maaş 9 bin lira oldu

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, en düşük işçi maaşının 9 bin lira olduğunu bildirdi.



Türkyılmaz, yazılı açıklamasında, sosyal ve kültürel alanda vatandaş odaklı hizmetler üreten belediyenin işçilerini de unutmadığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücreti açıklamasının ardından işçilerle bir araya geldiklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:



"Personellerimizle bir araya gelerek 2022 yılını coşkuyla sonlandırdık. Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Aydın, yılın müdürü, Onur Kuyucu, İsmail Saltık ve Bülent Yıldırım'ı da başarılı çalışmalarından dolayı yılın personelleri seçtik. Ayrıca yıl boyu gösterdikleri çabalardan dolayı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kubilay Kayır, İtfaiye Müdürü Abdullah Ogan ve personellerimizden Oğuzhan Lüy ile Furkan Karakaya'yı mansiyon ödüllerine layık gördük. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca belediyemizde en düşük işçi maaşını da 9 bin lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin."



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